Elvis - Riley Keough | nipote dell' icona della musica | svela | Ho iniziato a piangere dopo 5 minuti

(Di lunedì 23 maggio 2022) L'attricehato la sua reazione alla visione del film, il progetto diretto dal regista Baz Luhrmann., di cui è stato diffuso un nuovo trailer, sta per essere presentato al Festival di Cannes ea star, ha rivelato la sua reazione alla visione del film. L'attrice è presente sulla Croisette per presentare War Pony, che ha realizzato in veste di regista.ha dichiarato: "Quando si trattaa tua famiglia è davvero intenso da vedere. Il primo film che ho visto al cinema e mi ha portato a dire che volevo realizzare dei film è stato Moulin Rouge. Avevo 12 anni". L'attrice, ora ...

Advertising

GianlucaOdinson : Elvis, Riley Keough spiega perché non voleva essere nel film - fran_something : Io che cado dal pero e scopro che Riley Keough è nipote di Elvis. ?? - 00frenky00 : Riley Keough è la nipote di Elvis, non mi cambia la vita ma mi spiazza. #Cannes2022 -

, di cui è stato diffuso un nuovo trailer, sta per essere presentato al Festival di Cannes eKeough , nipote della star della musica, ha rivelato la sua reazione alla visione del film. L'...CANNES -, il biopic diretto da Baz Luhrmann è uno dei blockbuster più attesi del 75° Festival di Cannes.Keough , la nipote trentaduenne del mitico rockerPresley , si trova sulla Croisette in veste di coregista di War Pony , un film assai bene accolto, pur senza clamori particolari, nella ...L'attrice Riley Keough ha svelato la sua reazione alla visione del film Elvis, il progetto diretto dal regista Baz Luhrmann. Elvis, di cui è stato diffuso un nuovo trailer, sta per essere presentato a ...Dalla Warner Bros. Pictures (che distribuisce il film in tutto il mondo) e dal visionario regista candidato all’Oscar® Baz Luhrmann, arriva sul grande schermo “Elvis”, uno spettacolo epico che esplora ...