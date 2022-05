Norwich City-Tottenham, le formazioni ufficiali (Di domenica 22 maggio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Norwich City-Tottenham, partita della 38a e ultima giornata di Premier League. Arbitro dell’incontro sarà Chris Kavanagh. Calcio d’inizio alle 17:00 al Carrow Road di Norwich. Non solo la lotta al titolo, ma anche la corsa al quarto posto si deciderà in questo ultimo pomeriggio di Premier. Dopo il successo nel derby londinese contro l’Arsenal, il Tottenham ha scavalcato i rivali in classifica e ha il destino nelle sue mani. L’altro passo falso dei Gunners dello scorso turno, ha permesso alla squadra guidata da Antonio Conte di portarsi a due punti di vantaggio. In attesa di scoprire il risultato dell’Arsenal impegnato in casa contro l’Everton, agli Spurs basterà un pareggio per qualificarsi matematicamente in Champions League. Un ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 22 maggio 2022) Riportiamo ledi, partita della 38a e ultima giornata di Premier League. Arbitro dell’incontro sarà Chris Kavanagh. Calcio d’inizio alle 17:00 al Carrow Road di. Non solo la lotta al titolo, ma anche la corsa al quarto posto si deciderà in questo ultimo pomeriggio di Premier. Dopo il successo nel derby londinese contro l’Arsenal, ilha scavalcato i rivali in classifica e ha il destino nelle sue mani. L’altro passo falso dei Gunners dello scorso turno, ha permesso alla squadra guidata da Antonio Conte di portarsi a due punti di vantaggio. In attesa di scoprire il risultato dell’Arsenal impegnato in casa contro l’Everton, agli Spurs basterà un pareggio per qualificarsi matematicamente in Champions League. Un ...

