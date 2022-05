Advertising

Mariquita_la1a : RT @leggoit: Turista si tuffa per il caldo e muore a 54 anni: tragedia sul lago di Como - leggoit : Turista si tuffa per il caldo e muore a 54 anni: tragedia sul lago di Como -

All'arrivo dei soccorritori laera ancora viva, ma gravissima, ed è morta durante il trasporto in ospedale. Oggi sul lago è una giornata calda, da quasi trenta gradi, ma la temperatura dell'...siper il caldo e muore a 54 anni: tragedia sul lago di Como Anche per il weekend, sottolinea, 'c'è la possibilità di infrangere altri primati di maggio: potremo superare i valori ...Avrà il suo apice nel weekend e durerà almeno fino a lunedì, anche in Italia, la prima, anomala, ondata di calore dell'anno, con temperature che raggiungeranno i 35-36 ...Una turista francese di 54 anni è morta dopo essersi tuffata nel lago da un'imbarcazione al largo di Gravedona, nella zona dell'Alto Lario. La tragedia questo pomeriggio alle 13: ...