Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2022/23: ecco dove non ci saranno immissioni in ruolo (Di giovedì 19 maggio 2022) Gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando le Classi di concorso in esubero dopo i movimenti 2022/23 (trasferimenti e passaggio di cattedra/ruolo) dei docenti di ruolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022) Gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando lediini movimenti/23 (trasferimenti e passaggio di cattedra/) dei docenti di. L'articolo .

Advertising

InnovazioneGov : ?? La futura costellazione satellitare italiana si chiamerà 'Iride', lo ha annunciato @astrosamantha in diretta dall… - orizzontescuola : Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2022/23: ecco dove non ci saranno immissioni in ruolo - MassimoChiaram7 : RT @InnovazioneGov: ?? La futura costellazione satellitare italiana si chiamerà 'Iride', lo ha annunciato @astrosamantha in diretta dalla IS… - vedanama : RT @InnovazioneGov: ?? La futura costellazione satellitare italiana si chiamerà 'Iride', lo ha annunciato @astrosamantha in diretta dalla IS… - StefaniaSiben : @UserQuidam Se raggiungiamo molti like possiamo fare una proposta di legge per rivedere le classi di concorso??? -