(Di mercoledì 18 maggio 2022)– L’attività di controllo e contrasto alle attività illecite poste in essere nell’ambito della, avviata dall’inizio del 2022 dai Carabinieri del Nas disui distretti di competenza, ha consentito di riscontrare numerose carenze e violazioni sia di carattere amministrativo che penale.In totale, negli ambiti sopra citati, sono state effettuate 133 ispezioni che hanno consentito di rilevare 14 violazioni penali, 70 illeciti amministrativi, 10 soggetti segnalati all’A.G., 41 alle autorità sanitarie ed amministrative, la chiusura di 8(di cui 4 sanitarie e 3) per un valore complessivo di € 1.600.000,00 ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di € 109.300,00.In tale ottica assume ...

quotidianodirg : #Cronaca #carabinieriragusa Nas Ragusa, sicurezza alimentare e sanitaria: chiuse 8 strutture (3 ristorative)… - palermo24h : Carabinieri Nas Ragusa. Controlli sulla sicurezza alimentare - radiortm : Carabinieri Nas Ragusa. Controlli sulla sicurezza alimentare - - RadioVoceVicina : CARABINIERI NAS RAGUSA, CONTROLLI SULLA SICUREZZA ALIMENTARE E SANITARIA NEI PRIMI QUATTROMESI DELL’ANNO. - palermo24h : Carabinieri NAS Ragusa Nel Nisseno struttura per disabili psichici sanzionata per gravi carenze igienico- sanitarie… -

Ci sono anche alcune attività della provincia di Siracusa tra quelle che, a seguito dei controlli avviati dall'inizio dell'anno daidi, hanno subito chiusure, sanzioni o segnalazioni dei titolari all'autorità giudiziaria. Il bilancio totale è di 8 chiusure (4 sanitarie, 3 ristorative), per un valore complessivo di un ...L'attività di controllo e contrasto alle attività illecite poste in essere nell'ambito della sicurezza alimentare e sanitaria, avviata dall'inizio del 2022 dai Carabinieri deldisui distretti di competenza, ha consentito di riscontrare numerose carenze e violazioni sia di carattere amministrativo che penale. In totale sono state effettuate 133 ispezioni che ...Nas Ragusa, sicurezza alimentare e sanitaria: chiuse 8 strutture ( 4 sanitarie e 3 ristorative). Elevate diverse sanzioni ...L’attività di controllo e contrasto alle attività illecite poste in essere nell’ambito della sicurezza alimentare e sanitaria, avviata dall’inizio del 2022 dai Carabinieri del Nas di Ragusa sui distre ...