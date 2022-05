Altro che vertice del disgelo | la Sicilia dilania il centrodestra

(Di martedì 17 maggio 2022) La patina di unità suldura pochi minuti, quelli che passano tra la velina di un Matteo Salvini "molto soddisfatto" per ildi Arcore, le parole di Silvio Berlusconi (non previste) ...

Advertising

mirkocalemme : Tra l'altro, celebrare un monumento come #Chiellini è sacrosanto, ma credo che anche #Dybala meritasse un momento u… - lucianonobili : “Prima del Covid il turismo rappresentava il 13% PIL, oggi può essere volano ripartenza. Mancano 350mila lavoratori… - reportrai3 : - Di chi è la colpa della mancata applicazione degli accordi di Minsk? - C’è un concorso di colpa. Né l'uno né l'al… - Frances54325203 : RT @PierangeloFlor1: Entro giovedì la resistenza e la professionalità di Carnevali, Dionisi e giocatori verrà paragonata a quella di Falcon… - Katia15106318 : Almeno sappiamo che Cosmary è viva, certo se non fotografasse la flora ma se stessa o qualcun altro sarebbe meglio.… -

Il Fatto Quotidiano

"Con quella delibera ha detto Sacco ha permessoi rifiuti di Roma continuassero a confluire a Roccasecca per unanno". Un anno dopo la procura di Roma ha arrestato il titolare del sito, ...... la presa della città garantisce untassello al mosaico, ma anche un ulteriore elemento di ... trincee, postazioni in cemento, difesedevono rendere arduo qualsiasi tentativo di riconquista ... Ucraina, altro che Nato: la strada per una iniziativa tutta europea è libera 1' di lettura 17/05/2022 - L'attrice: "Non sono contro la spedizione delle armi piuttosto bisogna capire la scelta giusta" (Roma). L'attrice Sabina Guzzanti, tra i promotori di "Pace proibita" lancia ...Presente al convegno ‘Generazione S’, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha analizzato i vari temi del momento, dal match contro il Milan al mercato, con ...