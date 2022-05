LIVE Moto2, GP Francia 2022 in DIRETTA: cadono Arbolino e Acosta, comanda Fernandez, Vietti solo 18° (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -11 giri: Arenas si becca un long lap penalty per un taglio di chicane alla curva 9-10, mentre Vietti è 16° e prova a raggiungere Alcoba in zona punti -12 giri: Chantra passa Beaubier mentre Schrotter sale in quinta posizione ai danni di Ogura -12 giri: Fernandez, solissimo, prosegue del suo passo e mantiene 6.6 su Canet e 6.9 su Beaubier. Manzi passa in nona posizione saltando Baltus -13 giri: non finiscono più le cadute! Cade anche Ramirez in curva 7 e tutti scalano in avanti di una posizione -13 giri: si apre un nuovo giro con Fernandez al comando con 6.5 su Canet, quindi 6.7 su Beubier. Decimo Manzi a 18.4, Corsi 13°, Dalla Porta 14°, Vietti è 17° a 24.4. -14 giri: errore pazzesco di Pedro Acosta che sembra poter scappare! ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-11 giri: Arenas si becca un long lap penalty per un taglio di chicane alla curva 9-10, mentreè 16° e prova a raggiungere Alcoba in zona punti -12 giri: Chantra passa Beaubier mentre Schrotter sale in quinta posizione ai danni di Ogura -12 giri:, solissimo, prosegue del suo passo e mantiene 6.6 su Canet e 6.9 su Beaubier. Manzi passa in nona posizione saltando Baltus -13 giri: non finiscono più le cadute! Cade anche Ramirez in curva 7 e tutti scalano in avanti di una posizione -13 giri: si apre un nuovo giro conal comando con 6.5 su Canet, quindi 6.7 su Beubier. Decimo Manzi a 18.4, Corsi 13°, Dalla Porta 14°,è 17° a 24.4. -14 giri: errore pazzesco di Pedroche sembra poter scappare! ...

