Limatola, Marotta sfida l'uscente Parisi: le liste in campo (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco uscente Domenico Parisi (che aveva già presentato ieri la sua lista) da un lato, Massimiliano Marotta dall'altro: ecco la sfida che assegnerà la fascia tricolore a Limatola il prossimo 12 giugno. Le liste in campo: Domenico Parisi (Limatola per Parisi Sindaco): Giuseppe Altieri, Rita Amorosi, Pina D'Angelo, Roberto Vertucci, Giulio Toscano, Biagio D'Agostino, Teresa Aragosa, Filomena Marotta, Maria Antonietta Tariello, Pietro Luigi Marotta, Denise Cerreto, Alfonso Guida. Massimiliano Marotta (A Limatola per Limatola): Giuseppe Alois, Terry Aragosa, Antonio Cappiello, Laura Cerreto, Pasquale Cerbera, Giuseppe ...

