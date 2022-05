Fiat - Intriganti e incompiute | cinque torinesi mai nate - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 14 maggio 2022) Come i più attenti lettori della nostra rivista ben sanno, non tutti i progetti sviluppati dalle Case automobilistiche o dai grandi carrozzieri arrivano sulle linee produttive. Alcune volte si fermano allo stadio di concept, senza alcuna pretesa di un seguito commerciale, come capita a gran parte delle showcar presentate in occasione dei vari saloni dell'auto. Altre volte, invece, siamo in presenza di modelli effettivamente valutati per un'eventuale produzione di serie, in alcuni casi persino programmata, per poi non uscire mai dalle linee di montaggio. Proprio adi queste vetture, mai arrivate negli showroom, abbiamo dedicato la nostra galleria d'immagini.