Napoli, Insigne per la sua ultima al Maradona: “Piango da tre giorni, tornerò spesso” (Di venerdì 13 maggio 2022) Insigne si prepara così a Napoli-Genoa, la sua ultima partita al "Maradona" ex "San Paolo" prima di approdare al Toronto in MLS Leggi su mediagol (Di venerdì 13 maggio 2022)si prepara così a-Genoa, la suapartita al "" ex "San Paolo" prima di approdare al Toronto in MLS

Advertising

CarloDeAngelis8 : @Lor_Insigne SEI PARTE DELLA STORIA DEL CALCIO NAPOLI E RESTERAI PER SEMPRE NEL CUORE DEI TIFOSI NAPOLETANI UN GRAN… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Napoli, Insigne per la sua ultima al Maradona: “Piango da tre giorni, tornerò spesso” - Mediagol : Napoli, Insigne per la sua ultima al Maradona: “Piango da tre giorni, tornerò spesso” - sportal_it : Lorenzo Insigne manda un messaggio ai tifosi del Napoli - Fprime86 : RT @CorSport: #Insigne, commozione e applausi davanti ai tifosi prima dell'addio al #Napoli VIDEO ??? -