La trattativa segreta tra generali russi e ucraini per evitare la guerra totale (Di venerdì 13 maggio 2022) «La trattativa segreta». Così titola la prima pagina di Repubblica del 13 maggio. Il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, tramite il corrispondente da Bruxelles, riporta notizia di un dialogo esistente tra i generali russi e ucraini per evitare l’escalation del conflitto e la guerra totale. Si tratta di un linea di comunicazione che in maniera intermittente si apre tra alti ufficiali e che ad oggi rappresenta un filo sottile di speranza per la pace. I generali da un fronte all’altro sono uniti da un passato in comune e dalla condivisione dell’esperienza formativa dell’Accademia. Fino al 1991, del resto, le scuole di guerra erano uniche, per russi e ucraini. Quell’esperienza in ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 13 maggio 2022) «La». Così titola la prima pagina di Repubblica del 13 maggio. Il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, tramite il corrispondente da Bruxelles, riporta notizia di un dialogo esistente tra iperl’escalation del conflitto e la. Si tratta di un linea di comunicazione che in maniera intermittente si apre tra alti ufficiali e che ad oggi rappresenta un filo sottile di speranza per la pace. Ida un fronte all’altro sono uniti da un passato in comune e dalla condivisione dell’esperienza formativa dell’Accademia. Fino al 1991, del resto, le scuole dierano uniche, per. Quell’esperienza in ...

