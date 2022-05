Advertising

palermo24h : Maxi truffa da 30mln su certificati energetici, 22 misure. Impegnata la Gdf di Messina e Crotone - vivereitalia : Maxi truffa sui certificati energetici green, 22 indagati - Italpress : Maxi truffa sui certificati energetici green, 22 indagati - LaNotifica : Maxi truffa sui certificati energetici green, 22 indagati - AgrigentoTv : Maxi truffa sui certificati energetici green, 22 indagati -

Il profitto della, nella fase d'indagine attualmente in corso, è stato quantificato in circa 30 milioni di euro. Impegnati nell'indagine oltre 300 finanzieri in Piemonte (province di Torino, ...... deve rispondere dei reati di associazione a delinquere,, falso e accesso abusivo agli atti ... La- inchiesta ha interessato diverse province italiane e ha portato a 59 arresti, 46 in ...In tal modo sarebbero stati riciclati oltre 13 milioni di euro. Il profitto della truffa, nella fase d’indagine attualmente in corso, è stato quantificato in circa 30 milioni di euro.La Guardia di Finanza in tutta Italia ha smantellato un'associazione specializzata nelle truffe nel settore dell'efficientamento energetico. Eseguite 22 misure cautelari. vbo/gtr ...