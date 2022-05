"Le malelingue dicono che...". Scoop di Striscia, "chi vuole far fuori Bianca Berlinguer": nomi pesantissimi (Di martedì 10 maggio 2022) CartaBianca rischia la chiusura. Le voci sono sempre più insistenti, tanto che Striscia la Notizia ha deciso di indagare. Nella puntata di lunedì 9 maggio è sempre Pinuccio a occuparsi degli affari di Viale Mazzini con la sua rubrica "Rai Scoglio 24". "Le motivazioni - spiega l'inviato del tg satirico di Antonio Ricci - sarebbero gli ascolti e le troppe litigate". Eppure, le malelingue imputano la scelta ad altro: "Alcuni pensano che vogliono evitare la concorrenza ad altri, ma proprio ad altre reti". Il riferimento è a La7 e, più in particolare, a DiMartedì, programma condotto da Giovanni Floris che con la Berlinguer non ha mai vantato grandi rapporti. Ma non è tutto: "Se da un lato vogliono tagliare, dall'altro vogliono aggiungere perché stanno pensando a un programma di Carofiglio che viene dal Pd e poi da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Cartarischia la chiusura. Le voci sono sempre più insistenti, tanto chela Notizia ha deciso di indagare. Nella puntata di lunedì 9 maggio è sempre Pinuccio a occuparsi degli affari di Viale Mazzini con la sua rubrica "Rai Scoglio 24". "Le motivazioni - spiega l'inviato del tg satirico di Antonio Ricci - sarebbero gli ascolti e le troppe litigate". Eppure, leimputano la scelta ad altro: "Alcuni pensano che vogliono evitare la concorrenza ad altri, ma proprio ad altre reti". Il riferimento è a La7 e, più in particolare, a DiMartedì, programma condotto da Giovanni Floris che con lanon ha mai vantato grandi rapporti. Ma non è tutto: "Se da un lato vogliono tagliare, dall'altro vogliono aggiungere perché stanno pensando a un programma di Carofiglio che viene dal Pd e poi da ...

