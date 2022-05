Aldo Moro | dal rapimento da parte delle Brigate Rosse alla morte Cosa accadde

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 10 maggio 2022) Il 9 maggio 1978 il corpo senza vita del presidente della Dc venne trovato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani, a Roma. Lo statista venne rapito il 16 marzo, in via Fani, da un commandoBr che uccise i 5 uomini della sua scorta. Dopo 55 giorni di prigionia, con il governo Andreotti che si rifiutò di trattare, i terroristi uccisero anche il fautore del “compromesso storico”