Lutto nello sport, è morto a 31 anni: una tragedia terribile (Di domenica 8 maggio 2022) Tutto lo sport è in Lutto per una tragedia terribile che ha colpito tutti gli atleti e non solo. Lo sportivo aveva 31 anni ed è stata una morte atroce. Il mondo dello sport piange la morte di un giovane atleta. La sua scomparsa improvvisa è stato un vero dramma per tutta la comunità. Un dramma inaspettato che ha lasciato i tifosi senza fiato. Il tragico evento è successo poche ore dopo che lo sportivo aveva giocato l'ultima partita di campionato con la sua squadra. Ecco che cosa è successo. fonte foto: AdobeStockKelly Meafua è morto a soli 31 anni dopo essersi gettato da un ponte nel fiume Tarn. Il decesso è avvenuto nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 maggio, poco dopo aver finito i festeggiamenti ...

