Cani abbandonati, impennata di casi a Genova: “È l’effetto pandemia, la crisi è tra le cause” (Di domenica 8 maggio 2022) Negli ultimi mesi già venti persone hanno firmato la rinuncia di proprietà. In aumento anche gli animali lasciati per strada. E il Canile di Sestri è pieno Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 8 maggio 2022) Negli ultimi mesi già venti persone hanno firmato la rinuncia di proprietà. In aumento anche gli animali lasciati per strada. E ille di Sestri è pieno

Advertising

Donatel09064683 : RT @FaudonM: @Luca_15_5 @bellalilli161 Ciao, sempre più cani sono abbandonati a martirizzati. Marie???????????????????????????? - luan281204 : Quei cani abbandonati ormai... non si vedono da 2 mesi ?? - Morrigh14917472 : @AttilioFarinel1 @zingaromarcelbs Ogni anno vengono abbandonati migliaia di cani e gatti ovunque solo in Italia. Ch… - PatriziaOrlan11 : RT @sara_turetta: Oggi dalle 11:00 alle 11:20 sarò ospite di Sunday Morning su @SkySport (canale 200) per parlare di una campagna che sta r… - Mimagaan : RT @sara_turetta: Oggi dalle 11:00 alle 11:20 sarò ospite di Sunday Morning su @SkySport (canale 200) per parlare di una campagna che sta r… -