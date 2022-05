Conte attacca Draghi. Ma ora pure nel Pd c’è chi è stufo di Super Mario. Il leader pentastellato tiene il punto. E apre una fronda dentro i dem

(Di giovedì 5 maggio 2022) Una frase laconica che sembra però aprire fronti nuovi e insospettabili: “Inizio ad avere dubbi che ci sia qualcuno che voglia spingere il Movimento fuori dal governo”. Parola di Giuseppe. Dopo le critiche rivolte dal presidente del Consiglioalbonus e lo strappo in Consiglio dei ministri sull’inceneritore a Roma, insomma, il presidente del Movimento cinque stelle pare voglia tenere ilsulla misura varata dal suo governo e sull’impianto pensato per risolvere il problema dei rifiuti nella Capitale. Per l’ex premiernon è il M5S a voler uscire dall’Esecutivoma forse sono altri che lo vogliono fuori Alla presentazione della scuola politica del M5s,d’altronde è stato chiaro (leggi l’articolo): “Dicono che ...

LA NOTIZIA

La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, presente a Como per una iniziativa elettorale, ha polemizzato con Giuseppe, leader del M5s. 'Fa un po' sorridere la posizione di, che ieri ha votato un mandato pieno al governo sul tema delle armi e oggi chiede che Draghi venga a riferire : allora non glielo davi prima, che è come mi comporto io quando non sono d'accordo ...Eppure anche con il Pdvede conti in sospeso da chiarire. "Chi vuole lavorare con noi deve sapere che ci sono principi non negoziabili"l'ex premier che si lamenta : "il Pd era per la ... Conte attacca Draghi. Ma ora pure nel Pd c'è chi è stufo di Supermario Parola di Giuseppe Conte. Dopo le critiche rivolte dal presidente del Consiglio Mario Draghi al Superbonus e lo strappo in Consiglio dei ministri sull’inceneritore a Roma, insomma, il presidente del ...La capa di Fdi, Giorgia Meloni, parla di spaccature nella maggioranza: "Conte prima dà un mandato pieno al governo sul tema delle armi, poi chiede a Draghi di riferire. I partiti della maggioranza non ...