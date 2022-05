ATP Madrid 2022 | Andy Murray non può scendere in campo per malattia | sfuma l’ottavo da sogno con Djokovic

(Di giovedì 5 maggio 2022) Doveva essere il grande evento della giornata al Masters 1000 di, ma il match trae Novaknon si potrà disputare, con grande dispiacere per tutti gli appassionati di tennis del mondo. Come hanno comunicato gli organizzatori dell’importante torneo su terra rossa spagnolo,di finale più illustre di giornata (con 23 vittorie complessive a livello di Grande Slam) non si vedrà, dato che lo scozzese è stato costretto al ritiro per colpa di una indisposizione fisica. Nel tweet del Masters 1000 diviene spiegata una generica “” per l’ex numero 1 del mondo che, quindi, lascialibero a Novakche raggiunge i quarti di finale senza dover nemmenoin ...

Advertising

Eurosport_IT : SINNER AGLI OTTAVI ???????? Dopo Musetti anche Sinner supera il turno ai Masters1000 di Madrid ???? #ATP | #Masters1000… - Eurosport_IT : MUSETTI AGLI OTTAVI ???????? Netta vittoria di Musetti per 6-4 6-3 contro Korda al 2° turno, agli ottavi sfiderà Zvere… - Eurosport_IT : SINNER AL 2° TURNO! ?????? Il giovane azzurro dopo un inizio difficile batte Paul e conquista i sedicesimi di finale… - Sport_Fair : #Murray si ritira Niente sfida con #Djokovic al #mutuamadridopen - ShefLegacy : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP MADRID, MURRAY SI RITIRA: DJOKOVIC AI QUARTI DI FINALE Alle 12 #RublevEvans su Sky Sport Uno e Sky Sport… -

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti potrebbero affrontarsi per la seconda volta a livellodopo la vittoria dell'altoatesino ad Anversa lo scorso ottobre, ma prima c'è da superare un turno ostico per ......prima del match contro Novak Djokovic negli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di2022 ... Infortunio dunque per l'ex numero uno al mondo che fa sì che l'attuale leader della classifica...Doveva essere il grande evento della giornata al Masters 1000 di Madrid, ma il match tra Andy Murray e Novak Djokovic non si potrà disputare, con grande dispiacere per tutti gli appassionati di tennis ...La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. L’appuntamento è per giovedì 5 maggio, quarto incontro a partir ...