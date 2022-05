“Per il suo compleanno…”. Lulù, dopo l’addio di Manuel le parole inaspettate della principessa (Di martedì 3 maggio 2022) Il sogno si è spezzato. La storia d’amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si è conclusa. Un peccato per i tanti che speravano, sognavano, che la relazione nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip potesse proseguire. Ma non è andata così. Sulla fine del rapporto il primo a parlare è stato Manuel che in un comunicato: “Abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare…”. Sulla vicenda si sono espressi anche diversi ex gieffini tra cui Alex Belli che ha rivelato: “C’erano dei problemini tra di loro, non erano di questi giorni. Erano problemi che venivano da lontano, non hanno superato la prova del nove”. Poi l’affondo dell’esperto di gossip Alessandro Rosica: “Papà Franco e famiglia hanno sempre visto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Il sogno si è spezzato. La storia d’amore traSelassié eBortuzzo si è conclusa. Un peccato per i tanti che speravano, sognavano, che la relazione nata all’internoCasa del Grande Fratello Vip potesse proseguire. Ma non è andata così. Sulla fine del rapporto il primo a parlare è statoche in un comunicato: “Abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare…”. Sulla vicenda si sono espressi anche diversi ex gieffini tra cui Alex Belli che ha rivelato: “C’erano dei problemini tra di loro, non erano di questi giorni. Erano problemi che venivano da lontano, non hanno superato la prova del nove”. Poi l’affondo dell’esperto di gossip Alessandro Rosica: “Papà Franco e famiglia hanno sempre visto ...

