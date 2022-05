Advertising

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Andrea Sciarrini, muore a 40 anni il cestista marchigiano: colpito da un malore mentre era in casa -

Agenzia ANSA

Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe accusato un, probabilmente un infarto,pagaiava su una canoa, nel tratto di mare poco distante dalla battigia, e sarebbe poi annegato. Sul ...L'uomo è stato stroncato da unsopraggiunto nel sonnosi trovava nella sua casa di via Costa, a Cadelbosco. A far scattare l'allarme, nella mattinata di domenica primo maggio, è stato ... Malore mentre è in canoa, turista francese muore annegato - Sardegna Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe accusato un malore, probabilmente un infarto, mentre pagaiava su una canoa, nel tratto di mare poco distante dalla battigia, e sarebbe poi annegato. Sul ...Le notizie sono ancora frammentarie e in aggiornamento. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe accusato un malore, probabilmente un infarto, mentre pagaiava su una canoa, nel tratto di mare ...