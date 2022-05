Molla il posto da top manager per diventare insegnante, la storia di Valentina: “Più povera ma finalmente felice” (Di lunedì 2 maggio 2022) Da manager ben pagata a insegnante precaria, il cui stipendio non supera i 1600 euro. Si tratta della storia di Valentina Cintoi, che ha deciso di cambiare vita per inseguire una passione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 2 maggio 2022) Daben pagata aprecaria, il cui stipendio non supera i 1600 euro. Si tratta delladiCintoi, che ha deciso di cambiare vita per inseguire una passione. L'articolo .

