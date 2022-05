Anticipazioni Uomini e Donne | Ida ancora innamorata di Riccardo | la reazione di lui

(Di lunedì 2 maggio 2022) Nelle puntate diche si sono registrate venerdì 29 e sabato 30 aprile 2022, a tenere banco per quasi tutta la puntata sono statiGuarnieri e Ida Platano, che è tornata dopo un paio di puntate in cui è stata assente. I due hanno cercato di chiarire (con scarsi risultati) il rapporto esistente tra loro. Se infatti Ida ègelosissima di, e sembra esseredi lui, il cavaliere ha reagito negando qualsiasi ulteriore coinvolgimento amoroso tra loro.andrà in onda anche d’estate? Cosa sappiamo Stando a quanto riportato da alcuni siti web, l’alternativa a Temptation Island sarebbe proprio ...

BlogUomini : Ida Platano che ancora non ha superato Riccardo Guarnieri, al suo contrario...secondo voi come andrà a finire quest… - BlogUomini : Anticipazioni Uomini e donne. Ida Platano alla fine ammette che pensa ancora a Riccardo Guarnieri #2maggio… - GossipItalia3 : Uomini e Donne anticipazioni 2 maggio: una corteggiatrice nega un bacio a Luca Salatino, interviene Sperti… - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni puntata 2 maggio 2022: Tina contro Ida e Riccardo - #Uomini #Donne #anticipazioni… -

e Donne, lesu Ida Platano e Riccardo Guarnieri Nell'appuntamento odierno cone Donne , si aprirà una nuova parentesi con protagonisti I da Platano e Riccardo e proprio ...Non è l'Arenapuntata 24 aprile/ Ospiti: faccia a faccia Orsini - Giletti Al che ... Poi Eveline Dellai ha concluso: "Gliche hanno il potere sonocome tutti. Altri politici ...L'appuntamento con Uomini e donne continua ad essere uno dei più seguiti del primo pomeriggio tv e, le anticipazioni delle nuove puntate che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che non ...Le anticipazioni della puntata di oggi, 2 maggio, di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5, in onda dalle 14.45. Oggi si partirà con Ida Platano e Riccardo Guarnieri, tra tante polemiche. Uomini ...