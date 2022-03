Ucraina: Ferrara (M5S), 'da Ue piena solidarietà a soldati Kiev' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “Con la proposta della Commissione di attivare, per la prima volta, la direttiva sulla protezione temporanea l'Unione europea offre una solidarietà concreta alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Riteniamo questa iniziativa un segnale estremamente importate di vicinanza e assistenza verso civili che soffrono e che sono stati costretti a lasciare il proprio Paese per difendere la propria vita dalle bombe e dall'invasione russa. Di fronte alla guerra tutta l'Unione europea deve restare unita e compatta, anche in un tema da sempre controverso come la gestione dei flussi migratori. Auspichiamo dunque che tutti i Paesi europei, nessuno escluso, si metta di traverso e accolga volontariamente senza pastoie o intoppi burocratici il maggior numero di cittadini ucraini”. Così Laura Ferrara, europarlamentare del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “Con la proposta della Commissione di attivare, per la prima volta, la direttiva sulla protezione temporanea l'Unione europea offre unaconcreta alle persone in fuga dalla guerra in. Riteniamo questa iniziativa un segnale estremamente importate di vicinanza e assistenza verso civili che soffrono e che sono stati costretti a lasciare il proprio Paese per difendere la propria vita dalle bombe e dall'invasione russa. Di fronte alla guerra tutta l'Unione europea deve restare unita e compatta, anche in un tema da sempre controverso come la gestione dei flussi migratori. Auspichiamo dunque che tutti i Paesi europei, nessuno escluso, si metta di traverso e accolga volontariamente senza pastoie o intoppi burocratici il maggior numero di cittadini ucraini”. Così Laura, europarlamentare del ...

