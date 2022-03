In viaggio con Salvini: voleva partire per la guerra all'Isis, ora sogna il blitz in Ucraina (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel 2015 annunciò con tono perentorio: “La guerra all’Isis? Sono pronto a partire anche io. Ho fatto un anno di servizio militare, ma farei tutto quello che c’è da fare per difendere il futuro dei miei figli e la pace”. Alla fine però, fra una cosa e l’altra, Matteo Salvini si dimenticò di andare in Siria e in Libia. Ma attenzione: dopo sette anni, il leader della Lega si sente di nuovo abile e arruolato. Ma come “combattente della pace”. Nessuna ironia: non ha in mente di citofonare al Cremlino (“scusi, lei bombarda?”) e nemmeno è pronto a gesti estremi ed eroici come quello di Jan Palach a Praga. E’ pronto ad andare in Ucraina. Lo annuncia in una conferenza stampa che inizia con la presentazione di un sondaggio lampo di Ipsos sul sentimento degli italiani nei confronti della guerra ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel 2015 annunciò con tono perentorio: “Laall’? Sono pronto aanche io. Ho fatto un anno di servizio militare, ma farei tutto quello che c’è da fare per difendere il futuro dei miei figli e la pace”. Alla fine però, fra una cosa e l’altra, Matteosi dimenticò di andare in Siria e in Libia. Ma attenzione: dopo sette anni, il leader della Lega si sente di nuovo abile e arruolato. Ma come “combattente della pace”. Nessuna ironia: non ha in mente di citofonare al Cremlino (“scusi, lei bombarda?”) e nemmeno è pronto a gesti estremi ed eroici come quello di Jan Palach a Praga. E’ pronto ad andare in. Lo annuncia in una conferenza stampa che inizia con la presentazione di un sondaggio lampo di Ipsos sul sentimento degli italiani nei confronti della...

