DAZN alza i prezzi in Spagna: un aumento del 30% (Di martedì 1 marzo 2022) DAZN alza i prezzi in Spagna. Dopo gli aumenti stabiliti in Germania e in Giappone, la piattaforma di sport in streaming ha deciso di aumentare i costi del servizio anche per i clienti spagnoli. A partire dal 17 marzo, infatti, ci sarà un aumento del prezzo del 30% e un balzo successivo avverrà molto probabilmente L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 1 marzo 2022)in. Dopo gli aumenti stabiliti in Germania e in Giappone, la piattaforma di sport in streaming ha deciso di aumentare i costi del servizio anche per i clienti spagnoli. A partire dal 17 marzo, infatti, ci sarà undel prezzo del 30% e un balzo successivo avverrà molto probabilmente L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie DAZN alza i prezzi in Spagna: un aumento del 30%: DAZN alza i prezzi in Spagna. Dopo gli aumenti st… - enricoI00 : RT @CalcioFinanza: #DAZN alza i prezzi in #Spagna: il costo del servizio in aumento del 30% - LeonardoLovati : RT @CalcioFinanza: #DAZN alza i prezzi in #Spagna: il costo del servizio in aumento del 30% - CalcioFinanza : #DAZN alza i prezzi in #Spagna: il costo del servizio in aumento del 30% - ipernapoli : RT @gml73: Lo avevo visto solo io? Vergogna @AIA_it Ripeto due i Rigori clamorosi!!! @DAZN_IT ma che servizio offri? E quel fantoccio ex me… -