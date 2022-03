Coppa Italia, dove vedere Milan-Inter oggi 1 marzo 2022: orario e canale diretta tv e streaming (Rai o Mediaset) (Di martedì 1 marzo 2022) Milan-Inter: è tutto pronto per una delle partite più attese della stagione: le due squadre di Milano si contenderanno la vittoria con una sfida che si terrà proprio oggi, martedì 1 marzo 2022, alle ore 21.00. L’appuntamento è a San Siro e il match decreterà la semifinale di andata della Coppia Italia. La trasmissione della partita sarà esclusiva della Mediaset: su canale 5 e anche in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. Leggi anche: Calcio: il girone di ritorno per il campionato di serie A su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 marzo 2022): è tutto pronto per una delle partite più attese della stagione: le due squadre dio si contenderanno la vittoria con una sfida che si terrà proprio, martedì 1, alle ore 21.00. L’appuntamento è a San Siro e il match decreterà la semifinale di andata della Coppia. La trasmissione della partita sarà esclusiva della: su5 e anche insuInfinity e Sport.it. Leggi anche: Calcio: il girone di ritorno per il campionato di serie A su Il Corriere della Città.

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? #MilanInter ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - OfficialSSLazio : ?? #onthisday ?? 01.03.2017 ?? A.S. Roma ?? Milinkovic ed Immobile decidono la semifinale d'andata di Coppa Italia!… - juventusfc : #FiorentinaJuve, un tuffo nella storia della partita ?? Quanti incroci anche in Coppa Italia ?? - Volleyball_it : Perugia: Grbic e Leon sguardo puntato alla Del Monte Coppa Italia by - Carlos22Peixoto : RT @OfficialSSLazio: ?? #onthisday ?? 01.03.2017 ?? A.S. Roma ?? Milinkovic ed Immobile decidono la semifinale d'andata di Coppa Italia! #CMon… -