Bel Milan nel primo tempo | Inter sotto tono | poi vince la paura Ma dalla crisi non esce nessuno

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Per lo spettacolo, citofonare al Franchi, o almeno si spera. La prima semifinale di andata di Coppa Italia, conprotagoniste, non sorride a, si conclude con uno scialbo 0-0 che nonrompe ladi Pioli e Inzaghi. Per la dodicesima volta nelle ultime diciotto partite di Coppa, la squadra rossonera ria tenere la porta inviolata. Ma nel confronto casalingo, pesano gli zero gol fatti alla luce delle occasioni create nel. Passati i 10? di gioco, ecco le prime due chance da gol. All’11’ Handanovic e Brozovic pasticciano e regalano palla a Saelemaekers che è troppo frettoloso e lascia partire un tiro centrale letto bene dal portiere sloveno. Poco dopo è il turno di Theo Hernandez ma dopo l’inserimento in area, ...

Nella fase finale del match, occasioni da una parte e dall'altra: Dumfries ci prova con un... Darmian per Dumfries e Gosens per Perisic nell'Inter; Calabria per Florenzi nel), la partita ...... combattente per antonomasia delche fu, guidato proprio da quell'Ancelotti che Pérez ha ... possiamo dire che è un bene che anche una platea da sempre innamorata delgioco e dei suoi ...Bel Milan nel primo tempo, poi vince la paura. Dalla crisi non esce nessuno. L'Inter di Inzaghi apparsa sotto tono dal punto di vista fisico ...Dopo una bella accelerazione iniziale, casa subito sbagliando diverse scelte. Giroud 6 - Fa sportellate con la difesa nerazzurra. Tanto lavoro sporco e diverse sponde per i compagni. Inter e Milan si ...