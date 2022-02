Milan, Pioli sicuro: “Scudetto? Dobbiamo essere bravi a fare una cosa” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tutto pronto in casa Milan per il terzo e non ultimo derby della stagione. Stefano Pioli ha rilasciato un’intervista per presentare la gara d’andata dei suoi in Coppa Italia. Il tecnico rossonero questa volte non si nasconde e suona la carica in vista di un derby che potrebbe risultare decisivo per racimolare le ultime energie psico-fisiche. Necessarie allo sprint finale. Tanti i temi toccati nell’intervista: dall’assenza di Tonali, al momento di flessione dei suoi e dell’Inter. Pioli Intervista DerbyL’intervista di Pioli -Scudetto o Coppa Italia: “I giocatori devono essere convinti, perché hanno dimostrato qualità e siamo tornati a essere competitivi. Possiamo giocare ogni gara convinti di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tutto pronto in casaper il terzo e non ultimo derby della stagione. Stefanoha rilasciato un’intervista per presentare la gara d’andata dei suoi in Coppa Italia. Il tecnico rossonero questa volte non si nasconde e suona la carica in vista di un derby che potrebbe risultare decisivo per racimolare le ultime energie psico-fisiche. Necessarie allo sprint finale. Tanti i temi toccati nell’intervista: dall’assenza di Tonali, al momento di flessione dei suoi e dell’Inter.Intervista DerbyL’intervista dio Coppa Italia: “I giocatori devonoconvinti, perché hanno dimostrato qualità e siamo tornati acompetitivi. Possiamo giocare ogni gara convinti di ...

