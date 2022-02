Ucraina, cittadini rifugiati in un seminterrato nella notte a Kiev (Di sabato 26 febbraio 2022) Gli ucraini cercano rifugio all'interno di uno scantinato di Kiev mentre i combattimenti raggiungono le strade della capitale. I soldati ucraini hanno respinto un attacco russo nella capitale nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) Gli ucraini cercano rifugio all'interno di uno scantinato dimentre i combattimenti raggiungono le strade della capitale. I soldati ucraini hanno respinto un attacco russocapitale...

Advertising

LiaQuartapelle : Più che la paura della NATO, quel che muove Putin è la paura che l’Ucraina democratica e libera mostri ai cittadini… - LiaCapizzi : Che cos'è il coraggio? Questo dei cittadini russi riuniti a San Pietroburgo per protestare contro l'invasione dell… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il mondo si mobilita contro la guerra a fianco dell'Ucraina. In piazza non solo i cittadini ucraini che s… - emilyndosta : RT @LiaQuartapelle: Più che la paura della NATO, quel che muove Putin è la paura che l’Ucraina democratica e libera mostri ai cittadini rus… - Alex500505 : RT @ShooterHatesYou: Sono ammirato dal coraggio della popolazione civile Ucraina e in particolare di quello di @ZelenskyyUa, che rifiuta di… -