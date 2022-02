Kessie alla Juventus, è successo di tutto: Milan furioso (Di sabato 26 febbraio 2022) La Juventus torna prepotentemente su Kessie, in scadenza di contratto con il Milan. Andiamo a vedere i dettagli della trattativa. Un mercato, quello estivo, in cui la Juventus vuole completare la rivoluzione iniziata lo scorso gennaio con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria. L’obiettivo è regalare ad Allegri una Juventus nuovamente competitiva ai massimi livelli. A centrocampo possibile l’arrivo di Kessie. LaPresseTra i vari obiettivi di mercato della Juventus per la prossima estate, priorità assoluta al centrocampista. Allegri ha assolutamente bisogno di un giocatore in grado di portare forza fisica, qualità e un buon numero di gol. Tanti i nomi sul piatto tra cui quello di Kessie; l’ivoriano è in scadenza di contratto con il Milan e non ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 26 febbraio 2022) Latorna prepotentemente su, in scadenza di contratto con il. Andiamo a vedere i dettagli della trattativa. Un mercato, quello estivo, in cui lavuole completare la rivoluzione iniziata lo scorso gennaio con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria. L’obiettivo è regalare ad Allegri unanuovamente competitiva ai massimi livelli. A centrocampo possibile l’arrivo di. LaPresseTra i vari obiettivi di mercato dellaper la prossima estate, priorità assoluta al centrocampista. Allegri ha assolutamente bisogno di un giocatore in grado di portare forza fisica, qualità e un buon numero di gol. Tanti i nomi sul piatto tra cui quello di; l’ivoriano è in scadenza di contratto con ile non ...

AntoVitiello : Qualche fischio per #Kessie alla lettura delle formazioni di #MilanUdinese, meno rispetto alla gara precedente con la Samp - It_Tre : RT @ale1980cro: Kessie gioca contro e dovrebbe fare tribuna a oltranza fino alla fine!! Ma in questa società nessuno ha le palle - onravenwings : RT @ale1980cro: Kessie gioca contro e dovrebbe fare tribuna a oltranza fino alla fine!! Ma in questa società nessuno ha le palle - Grandebuio00 : La mediana migliore per caratteristiche è bennacer-kessie, si sposano alla perfezione. Tonali-kessie invece proprio… - joseph_zanetti : @musagete10 @chiaramazzolenl Spalla contro spalla su theo ha dato giallo, kessie spingeva per terra la gente ha fischiato alla terza volta -