Come si fa - La sanificazione dellauto

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 24 febbraio 2022)si fa a sanificare l'abitacolo dell'auto, per renderlo un luogo più sicuro? La necessità nasce perché con il virus, ormai è certo, dovremo convivere ancora per diverso tempo. Per questa ragione occorre non abbassare la guardia e prevedere, tra le operazioni per la salvaguardia della salute personale, anche la periodicadella vettura. Niente panico, è solo una forma di cautela: è noto che il virus, contenuto nelle famose droplet, le microgocce di saliva che tutti emettono quando parlano, starnutiscono o tossiscono, non sopravvive a lungo, una volta depositato sulle superfici degli oggetti. Una periodicadell'abitacolo contribuisce ad abbattere non solo il livello della carica batterica, ma anche a ridurre drasticamente il pericolo di contagio da virus. Fai da te. L'abitacolo può essere sanificato sia ...