Facebook Reels ora è disponibile in tutto il mondo. Anche in Italia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Facebook Reels è ora disponibile in 150 Paesi, tra cui l'Italia: l'offerta include nuove funzionalità di Facebook Reels, come i Remix, la possibilità di condivisione sulle Storie di Facebook e altro ancora. Ma come funzionano i Reels su Facebook? É molto semplice: basta andare sull'etichetta Reels su Facebook e cliccare "crea reel", toccare il pulsante di registrazione per creare un nuovo video oppure scegliere l'icona della foto nell'angolo in basso a sinistra per aggiungerne uno esistente, aggiungere audio, effetti, testo o un timer cliccando le relative icone sul lato destro e infine scrivere una didascalia e scegliere il proprio pubblico. Infine, basta premere su "condividi reel". Un reel, per ... Leggi su news.robadadonne

