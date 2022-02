Spezia, i convocati: ci sono tutti a parte Sena e lo squalificato Amian (Di domenica 20 febbraio 2022) Ecco i convocati di Thiago Motta per lo Spezia che domani sera è atteso a Bologna: 1.Zoet 6.Bourabia 7.Sala 8.Kovalenko 9.Manaj 10.Ve... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) Ecco idi Thiago Motta per loche domani sera è atteso a Bologna: 1.Zoet 6.Bourabia 7.Sala 8.Kovalenko 9.Manaj 10.Ve...

Advertising

CalcioNews24 : #Bologna, i convocati di #Mihajlovic per lo #Spezia ?? - sportli26181512 : Spezia, i convocati: ci sono tutti a parte Sena e lo squalificato Amian: Ecco i convocati di Thiago Motta per lo Sp… - bologna_sport : ???? I convocati per #BolognaSpezia ?????? - CalcioPillole : #Bologna, i convocati di Mihajlovic per la gara contro lo Spezia - 1000Cuori : ?? Bologna-Spezia: i convocati ?? -