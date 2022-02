Rkomi, chi è la misteriosa fidanzata: “La frequento, ma non la amo” (Di sabato 19 febbraio 2022) Rkomi si gode il grandissimo successo di “Insuperabile” dopo Sanremo 2022. Il brano portato in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo è un successo sia in radio che in streaming. Un brano che lo stesso cantautore ha definito: “un ibrido, così come lo è il mio ultimo album, ma dice qualcosa di diverso, a me e a chi la ascolterà”. La canzone, infatti, racconta la fine di un rapporto, ma in modo positivo e interpretato con dei parallelismi al mondo delle moto da corsa. Il successo di “Insuperabile” ha naturalmente acceso i riflettori sulla vita del giovane cantautore. A cominciare dal suo nome Rkomi che altro non è che l’anagramma del suo nome di battesimo Mirko. Rkomi, infatti, all’anagrafe si chiama Mirko Manuele Martorana e il suo nome d’arte è proprio l’anagramma di Mirko Rkomi ha una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022)si gode il grandissimo successo di “Insuperabile” dopo Sanremo 2022. Il brano portato in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo è un successo sia in radio che in streaming. Un brano che lo stesso cantautore ha definito: “un ibrido, così come lo è il mio ultimo album, ma dice qualcosa di diverso, a me e a chi la ascolterà”. La canzone, infatti, racconta la fine di un rapporto, ma in modo positivo e interpretato con dei parallelismi al mondo delle moto da corsa. Il successo di “Insuperabile” ha naturalmente acceso i riflettori sulla vita del giovane cantautore. A cominciare dal suo nomeche altro non è che l’anagramma del suo nome di battesimo Mirko., infatti, all’anagrafe si chiama Mirko Manuele Martorana e il suo nome d’arte è proprio l’anagramma di Mirkoha una ...

Advertising

mmartar_ : RT @silverlqke: E chi so perd #rkomi - 24ilovenyc : RT @silverlqke: E chi so perd #rkomi - teeramissoo : RT @silverlqke: E chi so perd #rkomi - _qualcunoacaso_ : RT @drogataditv: mara:“dov’eri ieri?” rkomi:“colpa dei treni” mara: “colpa dei trenii? con chi stavi? dai dillo a zia, hai la morosa?” ZIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Rkomi chi Elisa mostra le sue due anime in Ritorno al Futuro/Back to the Future Dopo la hit Blu (certificata doppio platino), Elisa è tornata a duettare con Rkomi nel nuovo ... Chi lo sa è una ballad pop - soul in stile anni Sessanta, ricca di calore e di archi, che piacerà molto ...

Elisa la ribelle ci accompagna nel Ritorno al futuro: "Perdere tempo è creatività" Da Jovanotti a Mace, da Calcutta a Elodie, e ancora Giorgia, Rkomi, Franco126, DRD, Venerus, ... a volte sembra non stiano facendo niente, in realtà c'è una elaborazione di chi siamo e di cosa vogliamo ...

Rkomi chi sono i genitori: una difficile infanzia Contra-Ataque Luca Attanasio, a un anno dalla morte una partita di beneficienza per ricordare l'ambasciatore ucciso in Congo Secondo il sacerdote, infatti, "la sua storia dimostra che anche chi nasce nella periferia nord ... sarà guidata da Fabio Capello e schiererà Rkomi, Astol, Antonacci Jr, Gabriele Boscaino ...

perchè rkomi Collabori con Rkomi, tra gli altri. Trovo particolarmente bella la scena musicale italiana. È stato un onore partecipare a questo Festival di Sanremo, ho trovato donne che finalmente sono naturali, ..

Dopo la hit Blu (certificata doppio platino), Elisa è tornata a duettare connel nuovo ...lo sa è una ballad pop - soul in stile anni Sessanta, ricca di calore e di archi, che piacerà molto ...Da Jovanotti a Mace, da Calcutta a Elodie, e ancora Giorgia,, Franco126, DRD, Venerus, ... a volte sembra non stiano facendo niente, in realtà c'è una elaborazione disiamo e di cosa vogliamo ...Secondo il sacerdote, infatti, "la sua storia dimostra che anche chi nasce nella periferia nord ... sarà guidata da Fabio Capello e schiererà Rkomi, Astol, Antonacci Jr, Gabriele Boscaino ...Collabori con Rkomi, tra gli altri. Trovo particolarmente bella la scena musicale italiana. È stato un onore partecipare a questo Festival di Sanremo, ho trovato donne che finalmente sono naturali, ..