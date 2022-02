Ligue 1 2021/2022: disastro Psg in casa del Nantes, tris dei canarini (Di domenica 20 febbraio 2022) Fracaso Psg. Dopo la vittoria esaltante all’ultimo respiro contro il Real Madrid in Champions League, in campionato, dove il vantaggio è enorme e non desta preoccupazioni, arriva una serata stortissima in casa del Nantes, che dopo il primo tempo è avanti di tre gol per poi chiudere 3-1 al 90?. Una prestazione disastrosa da parte dei ragazzi di Pochettino, con Messi e Neymar ancora in ombra e nel mirino delle critiche, in particolare il brasiliano che dopo aver segnato il gol che ha riaperto i giochi ha richiuso tutto sbagliando un rigore, con Mbappé che al netto di qualche giocata non può certo sempre tirare la carretta da solo. La squadra gialloverde, che approccia nel migliore dei modi, passa in vantaggio con Kolo Muani dopo appena quattro minuti, per poi freddare ancora Navas, preferito oggi a Donnarumma, con Merlin al quarto ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Fracaso Psg. Dopo la vittoria esaltante all’ultimo respiro contro il Real Madrid in Champions League, in campionato, dove il vantaggio è enorme e non desta preoccupazioni, arriva una serata stortissima indel, che dopo il primo tempo è avanti di tre gol per poi chiudere 3-1 al 90?. Una prestazionesa da parte dei ragazzi di Pochettino, con Messi e Neymar ancora in ombra e nel mirino delle critiche, in particolare il brasiliano che dopo aver segnato il gol che ha riaperto i giochi ha richiuso tutto sbagliando un rigore, con Mbappé che al netto di qualche giocata non può certo sempre tirare la carretta da solo. La squadra gialloverde, che approccia nel migliore dei modi, passa in vantaggio con Kolo Muani dopo appena quattro minuti, per poi freddare ancora Navas, preferito oggi a Donnarumma, con Merlin al quarto ...

Ultime Notizie dalla rete : Ligue 2021 Formazioni ufficiali Nantes - Paris Saint - Germain, Ligue 1 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Nantes Paris Saint - Germain, sfida valevole per la 25ª giornata della Ligue 1 2021/2022. Fischio d'inizio fissato per le ore 21.00 di sabato 19 febbraio. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Le formazioni ufficiali Nantes: Paris Saint - Germain:

Calcio in tv oggi: programma del 20 febbraio 2022 - Calciomagazine Calcio in tv oggi 20 febbraio 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 08.30 Ulsan - ...(Bundesliga) - SKY SPORT ARENA 20.45 Udinese - Lazio (Serie A) - DAZN Marsiglia - Clermont (Ligue 1)...

Ligue 1 2021/2022: tra Lille e Metz è solo uno scialbo pareggio per 0-0 SPORTFACE.IT Highlights e gol Nantes-Psg 3-1, Ligue 1 2021/2022 (VIDEO) Il video con gli highlights e i gol di Nantes-Psg 3-1, match valido per la Ligue 1 2021/2022. Contro la nobile decaduta del calcio francese, arriva un pesantissimo ko per i parigini, soprattutto ...

Chelsea : Lukaku a battu un record fantomatique contre Crystal Palace Zapping Onze Mondial TOP 10 : Les plus beaux maillots de la Ligue 1 2021/2022 Le sacre de Chelsea en Coupe du monde des clubs n'aura été qu'un court répit pour Romelu Lukaku. Ce samedi, lors de la ...

