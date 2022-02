Chiara Ferragni è super glamour a New York con gli stivali platform Anni ‘70 (Di sabato 19 febbraio 2022) Chiara Ferragni non sbaglia un colpo un fatto di stile. L’influencer è volata a New York dopo due Anni di assenza, per presenziare alle sfilate della New York Fashion Week. Immediatamente è stata paparazzata per le strade della città, con un paio di scarpe che si preannunciano già tendenza nei guardaroba primaverili del 2022. Si tratta di un paio di stivali platform di pelle, con enorme plateau quadrato e tacco doppio. Il modello riporta in voga gli Anni ’70, l’epoca delle zeppe e dei tacchi spessi e chilometrici. Il look abbinato, scelto da Ferragni per passeggiare nella grande mela, è interamente firmato dalla stilista venezuelana Carolina Herrera (l’influencer si trova lì proprio per assistere alla sfilata della collezione autunno ... Leggi su diredonna (Di sabato 19 febbraio 2022)non sbaglia un colpo un fatto di stile. L’influencer è volata a Newdopo duedi assenza, per presenziare alle sfilate della NewFashion Week. Immediatamente è stata paparazzata per le strade della città, con un paio di scarpe che si preannunciano già tendenza nei guardaroba primaverili del 2022. Si tratta di un paio didi pelle, con enorme plateau quadrato e tacco doppio. Il modello riporta in voga gli’70, l’epoca delle zeppe e dei tacchi spessi e chilometrici. Il look abbinato, scelto daper passeggiare nella grande mela, è interamente firmato dalla stilista venezuelana Carolina Herrera (l’influencer si trova lì proprio per assistere alla sfilata della collezione autunno ...

