Massimo Bacci, sindaco di Jesi: 'Siamo sul filo, rischiamo un'occasione straordinaria. Parere favorevole della Soprintendenza, aspettiamo ... (Di venerdì 18 febbraio 2022) Massimo Bacci, sindaco di Jesi, a che punto è l'arrivo del colosso Amazon a Jesi? 'Continuo a dire che, data la lunghezza dell'iter, è molto probabile non si faccia in tempo'. Dalla commissione di ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 18 febbraio 2022)di, a che punto è l'arrivo del colosso Amazon a? 'Continuo a dire che, data la lunghezza dell'iter, è molto probabile non si faccia in tempo'. Dalla commissione di ...

Advertising

zazoomblog : Massimo Bacci sindaco di Jesi: Siamo sul filo rischiamo unoccasione straordinaria. Parere favorevole della Soprinte… - marsea150 : RT @italiaconvoirai: ??Con Massimo Livi Bacci, autorevole demografo e autore del libro 'Per terre e per mari', affrontiamo la storia e l'evo… - italiaconvoirai : ??Con Massimo Livi Bacci, autorevole demografo e autore del libro 'Per terre e per mari', affrontiamo la storia e l'… - GualtieroSanta1 : RT @RadioRadicale: #Pandemia, #migrazioni e muri: 'il mondo a pezzi'. Un'analisi di Massimo Livi Bacci su @Neodemos_italia a Rassegna di G… - RadioRadicale : RT @RadioRadicale: #Pandemia, #migrazioni e muri: 'il mondo a pezzi'. Un'analisi di Massimo Livi Bacci su @Neodemos_italia a Rassegna di G… -