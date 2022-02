Preghiera del mattino 16 Febbraio 2022: “Aiutami a riconoscerti negli altri” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria.a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Rvaticanaitalia : #Ucraina A Lourdes si è pregato per la #PACE. Col #Santo #Rosario si è chiesta l'intercessione della Vergine Maria… - SimoPillon : Buongiorno amici! Lungi da me demonizzare il telefonino, ma se l'abuso dei social porta all'alienazione, l'abuso d… - sanjusahahindu : RT @Rvaticanaitalia: #Ucraina A Lourdes si è pregato per la #PACE. Col #Santo #Rosario si è chiesta l'intercessione della Vergine Maria. '… - sanjusahahindu : RT @oss_romano: #15febbraio Nel #Myanmar ancora lontano dalla pace le iniziative di #solidarietà e preghiera del @Centro_Pime nell’articolo… - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - I terreni del cuore... Certo in tutto questo v’è il lavoro della grazia, noi possiamo soprattut… -