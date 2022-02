LIVE Volta ao Algarve 2022, prima tappa in DIRETTA: gruppo compatto, si attende solo la volata (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA VUELTA A ANDALUCIA 18.00 In testa ora tornano i QuickStep, che iniziano l’ultimo forcing per tirare al meglio la volata a Fabio Jakobsen. 17.57 -20 km all’arrivo ed è proprio Politt che cerca di avvantaggiarsi. 17.53 Qualche corridore cerca di portarsi avanti ma ogni tentativo viene stroncato sul nascere. 17.52 24 km alla fine, il ritmo è davvero sostenuto. 17.51 C’è ora la Bora a guidare il gruppo con Politt, alternandosi con una Arkea Samsic che vuole arrivare evitare colpi di mano. 17.43 30 km all’arrivo, c’è lotta nelle prime posizioni. 17.39 Ai -33 km è gruppo compatto, dopo il frocing della Alpecin. 17.38 gruppo che è molto vicino, a 15” ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VUELTA A ANDALUCIA 18.00 In testa ora tornano i QuickStep, che iniziano l’ultimo forcing per tirare al meglio laa Fabio Jakobsen. 17.57 -20 km all’arrivo ed è proprio Politt che cerca di avvantaggiarsi. 17.53 Qualche corridore cerca di portarsi avanti ma ogni tentativo viene stroncato sul nascere. 17.52 24 km alla fine, il ritmo è davvero sostenuto. 17.51 C’è ora la Bora a guidare ilcon Politt, alternandosi con una Arkea Samsic che vuole arrivare evitare colpi di mano. 17.43 30 km all’arrivo, c’è lotta nelle prime posizioni. 17.39 Ai -33 km è, dopo il frocing della Alpecin. 17.38che è molto vicino, a 15” ...

