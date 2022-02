Totti su Inter-Liverpool | 'Dzeko contro Salah | vi racconto i miei ex compagni'

Advertising

news24_inter : #Totti commenta #InterLiverpool ???? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Totti su Inter-Liverpool: 'Sarà uno spettacolo veder giocare contro Dzeko e Salah' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Totti su Inter-Liverpool: 'Sarà uno spettacolo veder giocare contro Dzeko e Salah' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Totti su Inter-Liverpool: 'Sarà uno spettacolo veder giocare contro Dzeko e Salah' - apetrazzuolo : IL PARERE - Totti su Inter-Liverpool: 'Sarà uno spettacolo veder giocare contro Dzeko e Salah' -

Ultime Notizie dalla rete : Totti Inter

Ci sono ricordi che bruciano sulla pelle come un amore rimpianto. Per Francescoe Walter Sabatini, probabilmente, parlare di Edin Dzeko e Mohamed Salah fa un po' questo effetto, perché la Roma delle stagioni 2015 - 17 aveva addosso le stimmate dei vincenti, anche perché al ...Commenta per primo Ci ha giocato, Francesco, con Edin Dzeko e Mohamed Salah, i protagonisti della sfida trae Liverpool in Champions League di domani. E se li ricorda bene, negli anni insieme alla Roma : 'Erano fortissimi ...Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport soffermandosi anche sulla sfida di Champions Inter-Liverpool: "Sarà uno spettacolo vedere giocare contro ...Francesco Totti ha parlato a La Gazzetta dello Sport verso Inter-Liverpool: "Sarà uno spettacolo vedere giocare contro Dzeko e Salah: fortissimi singolarmente e alla Roma sono stati una coppia ...