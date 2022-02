Cammarota | “Tempi capienza Stadio Arechi in Commissione Trasparenza”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “L’ora è solenne per la Salernitana, la nuova gestione sta facendo di tutto per mantenere la squadra e la città nella massima serie, c’è bisogno che anche le istituzioni facciano la loro parte e che losia ampliato alla massimapossibile”. Lo afferma in una nota il presidente della, l’avv. Antonio, il quale ha convocato nei prossimi giorni il responsabile dell’ufficio manutenzione impianti sportivi del Comune di Salerno. “A quanto pare per l’ampliamento delladellooccorre che il Comune trasmetta nuova documentazione allaprefettizia”, continua, “e per l’apertura della curva Nord è ...