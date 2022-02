Bernardeschi ancora a parte | Juve al lavoro verso il derby | i dubbi e le ipotesi a sorpresa

(Di martedì 15 febbraio 2022) La ripresa alla Continassa ha visto sul campo tutti gli effettivi dellantus, in vista della gara col Torino in programma venerdì. Proprio ilsarà l'antipasto della sfida Champions con il ...

La Gazzetta dello Sport

sta invece proseguendo il lavoro di recupero con i preparatori: punta al rientro tra i convocati, ma sarà difficile rivederlo subito protagonista in campo per ampi tratti.La Juventus deve fare i conti con quelli di Dybala, Cuadrado,e Perin; l'Inter con ... Lo farà anche il club rossonero, che è a caccia di opportunità per renderepiù competitiva la ...Rinnovi Juventus: i dubbi di Bernardeschi Rinnovo praticamente fatto per Juan Cuadrado ... La Gazzetta dello Sport, inoltre, parla oggi anche di Danilo: il 30enne difensore brasiliano ha ancora oltre ...Previsto il rientro in gruppo di Bernardeschi, che ha saltato le ultime partite per un affaticamento muscolare. Allegri dovrà ancora fare a meno di Chiellini oltre che del lungodegente Chiesa ...