Un posto al sole | le trame della puntata del 16 02 2022 EP5883

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tormentato dalle pene d’amore, Nunzio vorrebbe prendere le distanze da tutto, ma un confronto con la madre lo metterà ulteriormente in crisi. Abile manipolatrice, Lara riesce a farsi nuovamente largo nella vita di Ferri che intanto ha già individuato in Chiara una nuova preda. La potenziale scappatella di Cerruti si risolverà in un nulla di fatto, ma il vigile scoprirà che invece di andare in rete, il goal forse lo ha subito lui. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.