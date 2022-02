Dopo due anni di timori e distanze è meglio interpellare le stelle approfittando di San Valentino Ecco le previsioni, segno per segno (Di lunedì 14 febbraio 2022) Come è messo l’amore in questo 2022 Dopo due anni di timori e distanze? È meglio interpellare le stelle approfittando di San Valentino, festa furbissima nell’esporre in vetrina cuori rossi e lucidi che spaccia con allegra disinvoltura per sentimento. “Costellazioni dell’emisfero settentrionale”, da “Atlante di Ercole” (1686) del cartografo ed editore Philip Lea (foto Alamy / Ipa) Giove, pianeta del benessere, resta nel segno dei Pesci fino al prossimo 10 maggio. Pronto a consolidare la fisionomia sentimentale di Cancro, Scorpione e Pesci, spesso in balia di stati d’animo altalenanti. Dall’11 maggio il pianeta della fortuna passa nel segno dell’Ariete, ... Leggi su iodonna (Di lunedì 14 febbraio 2022) Come è messo l’amore in questo 2022duedi? Èledi San, festa furbissima nell’esporre in vetrina cuori rossi e lucidi che spaccia con allegra disinvoltura per sentimento. “Costellazioni dell’emisfero settentrionale”, da “Atlante di Ercole” (1686) del cartografo ed editore Philip Lea (foto Alamy / Ipa) Giove, pianeta del benessere, resta neldei Pesci fino al prossimo 10 maggio. Pronto a consolidare la fisionomia sentimentale di Cancro, Scorpione e Pesci, spesso in balia di stati d’animo altalenanti. Dall’11 maggio il pianeta della fortuna passa neldell’Ariete, ...

