LIVE Ginnastica artistica, Serie A 2022 in DIRETTA: Fate su di giri alle parallele, sbavature alla trave. Bartolini indemoniato (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 ANGELA ANDREOLI 14.450 alla trave! Surreale il 6.5 di D Score, 7.95 l’esecuzione. All’esordio da senior… Mostruosa. 18.28 Ottimo il 14.650 di Edoardo De Rosa al cavallo con maniglie. 18.27 Aspettiamo il punteggio di Angela Andreoli alla trave… 18.25 Annotiamo 12.300 di Lara Mori al corpo libero (mezzo punto di penalità) e 13.600 di Alice D’Amato alla trave (5.4 come nota di partenza). 18.23 CARLO MACCHINI 14.600 alla SBARRA, 6.3 il D Score, 8.3 l’esecuzione. 18.23 ANGELA ANDREOLI DA MARTE! Rondata-salto con sbilanciamento in entrata. Ribaltata-salto avanti, doppio giro in accosciata. Spaziale Serie dietro, inchiodata, perfetta, facilità imbarazzante! Ottimi gli enjambè. ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.30 ANGELA ANDREOLI 14.450! Surreale il 6.5 di D Score, 7.95 l’esecuzione. All’esordio da senior… Mostruosa. 18.28 Ottimo il 14.650 di Edoardo De Rosa al cavallo con maniglie. 18.27 Aspettiamo il punteggio di Angela Andreoli… 18.25 Annotiamo 12.300 di Lara Mori al corpo libero (mezzo punto di penalità) e 13.600 di Alice D’Amato(5.4 come nota di partenza). 18.23 CARLO MACCHINI 14.600SBARRA, 6.3 il D Score, 8.3 l’esecuzione. 18.23 ANGELA ANDREOLI DA MARTE! Rondata-salto con sbilanciamento in entrata. Ribaltata-salto avanti, doppio giro in accosciata. Spazialedietro, inchiodata, perfetta, facilità imbarazzante! Ottimi gli enjambè. ...

