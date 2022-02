Barbara D’Urso al GF Vip 6 in occasione della finale: il suo ruolo (Di venerdì 11 febbraio 2022) La notizia è di quelle particolarmente ghiotte per il gossip televisivo e a darla è stato Giuseppe Candela su Dagospia. Il noto giornalista ha fatto sapere infatti che Barbara D’Urso sarà l’ospite d’onore nell’ultima puntata – ovvero la finale – del Grande Fratello Vip 6, prevista per lunedì 14 marzo 2022. Ma quale sarà il ruolo della conduttrice di Pomeriggio 5? A quanto pare Barbara andrà da Signorini (il quale, sempre secondo Candela, “dovrà schierare il miglior sorriso di circostanza”, visto che i rapporti tra i due pare non siano buoni) per fare pubblicità al nuovo reality targato Mediaset. Si tratta de “La Pupa e il Secchione”, la cui prima puntata andrà in onda il giorno dopo, martedì 15 marzo 2022, e per la prima volta sarà condotto dalla D’Urso. Non solo, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 11 febbraio 2022) La notizia è di quelle particolarmente ghiotte per il gossip televisivo e a darla è stato Giuseppe Candela su Dagospia. Il noto giornalista ha fatto sapere infatti chesarà l’ospite d’onore nell’ultima puntata – ovvero la– del Grande Fratello Vip 6, prevista per lunedì 14 marzo 2022. Ma quale sarà ilconduttrice di Pomeriggio 5? A quanto pareandrà da Signorini (il quale, sempre secondo Candela, “dovrà schierare il miglior sorriso di circostanza”, visto che i rapporti tra i due pare non siano buoni) per fare pubblicità al nuovo reality targato Mediaset. Si tratta de “La Pupa e il Secchione”, la cui prima puntata andrà in onda il giorno dopo, martedì 15 marzo 2022, e per la prima volta sarà condotto dalla. Non solo, ...

