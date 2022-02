Verso la primavera 2022 con il giubbotto di jeans di Chiara Ferragni (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un bomber oversize in pieno street style, che è subito diventato l'ispirazione perfetta per la bella stagione: la giacca in denim dell'influencer è il capo evergreen che tutti dovremmo avere nell'armadio. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un bomber oversize in pieno street style, che è subito diventato l'ispirazione perfetta per la bella stagione: la giacca in denim dell'influencer è il capo evergreen che tutti dovremmo avere nell'armadio. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Mimmi_14 : Piccola #jessvip amore ??Vi rendete conto del percorso k ha fatto dentro di sè?! È sbocciata cm un fiore in primaver… - RIKI26287444 : RT @Rita08800498: Il pettirosso prova le sue ali. Non conosce la via, ma si mette in viaggio verso una primavera di cui ha udito parlare.… - Azzurro72219181 : RT @PuntoCriticoWeb: @Agenzia_Ansa @SoniaLaVera Questo personaggio parla del nuovo vaccino contro Omicron che sarà disponibile tra primaver… - paoloigna1 : RT @letiziadavoli: Vi aspettiamo stasera!!!!! Non perdete l'appuntamento con @SGiovanardi del #PlanetariodiRoma che ci porta alla scoperta… - positanonews : L’Italia verso la riapertura, dopo marzo la Primavera della libertà per il Paese tra le #news… -