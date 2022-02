Una Vita, anticipazioni 11 febbraio: Marcos fa un invito a Soledad. Anabel si avvicina ad Aurelio? (Di giovedì 10 febbraio 2022) Una Vita, anticipazioni 11 febbraio: cosa succederà nell’episodio di domani? Vediamolo subito! Una Vita, anticipazioni 11 febbraio: Sabina non vuole lasciare “male” Miguel Sembra che a Sabina e Roberto si sia presentata la soluzione giusta con Miguel, in modo da porter compiere la rapina senza che il nipote abbia noie. Tuttavia la donna non se la sente di dire “addio” così al ragazzo … Cosa deciderà, allora? Marcos si fa avanti con Soledad Dopo il bacio, Marcos propone a Soledad di andare a pranzo con lui. Come andrà a finire tra i due? Qualcosa abbiamo già detto ed è veramente sconvolgente! Aurelio apprende che Anabel è sola in casa e si reca a trovarla. Come si comporterà ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 10 febbraio 2022) Una11: cosa succederà nell’episodio di domani? Vediamolo subito! Una11: Sabina non vuole lasciare “male” Miguel Sembra che a Sabina e Roberto si sia presentata la soluzione giusta con Miguel, in modo da porter compiere la rapina senza che il nipote abbia noie. Tuttavia la donna non se la sente di dire “addio” così al ragazzo … Cosa deciderà, allora?si fa avanti conDopo il bacio,propone adi andare a pranzo con lui. Come andrà a finire tra i due? Qualcosa abbiamo già detto ed è veramente sconvolgente!apprende cheè sola in casa e si reca a trovarla. Come si comporterà ...

