Piero Pelù: "L'inferno della mia generazione si chiamava eroina. Io mi sono salvato, è un miracolo"

"Se penso a quanti se ne sono andati della mia generazione, portati via dall'eroina, è un miracolo. Sì, è stato il nostro Vietnam negli anni 80, per l'eroina ho perso più che un compagno di band, un fratello, Ringo De Palma. Io la odiavo e mi preoccupa che stia tornando di nuovo e i ragazzi di oggi non sappiano cosa significhi". A dirlo è Piero Pelù che si racconta a cuore aperto in un'intervista al Corriere della Sera in occasione del suo 60esimo compleanno, che arriva a pochi giorni da quello di un'altra leggenda della musica italiana, Vasco Rossi, che ha spento 70 candeline lunedì 7 febbraio. "Beh lui, come Mick Jagger e Iggy Pop, rimane un bel punto di riferimento. Significa che qualche annetto posso andare ancora ..."

