Sulla poesia del ‘900 Sperimentalismi | neolirismi | ideologie

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nel corso del' 900 si è diffuso il verso libero. Laforgue fu il primo grande poeta ad adoperare il verso libero e a tal proposito scrisse: "Mi dimentico di rimare, mi dimentico il numero delle sillabe, mi dimentico la distribuzione delle strofe". Anche Pound fece un uso moderato nelle proprie liriche del verso libero. I poeti dell'imagismo scrivevano tutti in versi liberi. E. Lee Masters nella celeberrima Antologia di Spoon River adoperò spesso nei suoi epitaffi versi liberi e non prestò molta attenzione al rispetto della metrica. Per quel che riguarda l'Italia i crepuscolari Corazzini, Gozzano, Govoni, pur utilizzando anche forme metriche tradizionali, introdussero il verso libero nellaitaliana. Anche il poeta simbolista Gian Pietro Lucini scriveva soprattutto versi liberi e dichiarò che al momento della creazione non cercava "misure prestabilite (versi), né ...

mariocalabresi : Dopo che @lorenzojova a #Sanremo2022 ha fatto conoscere a milioni di italiani la poesia #Bellomondo di Mariangela G…

De Il piccolo di papà – Storia di un'infanzia nell'Irlanda del Bloody Sunday ci ha detto quanto segue: "Questo libro ci offre una testimonianza preziosa sulla vita in Irlanda ... che scriveva poesie – ...